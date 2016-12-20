В рамках проекта SOCAR GPC подписаны лицензионные договора

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) подписала лицензионные договора с компаниями Technip, Univation, Axens и SinopecTech, владеющими важными технологиями в сфере нефтехимической промышленности.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, договора заключены с целью совершенной переработки природного газа и производства высококачественной полимерной продукции с применением современных технологий в рамках проекта SOCAR GPC.

Согласно контрактам, в рамках проекта SOCAR приобретает лицензию на использование соответствующих технологий, а выдающие лицензии компании предоставляют SOCAR соответствующие инженерные и дизайнерские решения для газоперерабатывающих и нефтехимических заводов, которые планируется построить в Гарадаге в 15 км от Баку.

В начале мероприятия участники почтили минутой молчания память нефтяников, пропавших без вести 15 декабря во время происшествия в НГДУ имени Н.Нариманова Производственного объединения "Азнефть", а также трагически погибшего в результате теракта коллеги присутствовавших на мероприятии четырех послов – чрезвычайного и полномочного посла РФ в Турции Андрея Карлова.

После демонстрации видеоролика о проекте SOCAR GPC президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев рассказал о новых достижениях энергетической стратегии Азербайджана, успехах реализуемых в рамках этой стратегии проектов международного и регионального значения, сотрудничестве SOCAR с зарубежными компаниями в рамках этих проектов. Отмечено, что Азербайджан является инициатором и основным участником ряда проектов, имеющих важное значение для обеспечения энергетической безопасности в мире. Президент SOCAR отметил международное значение строительства газопроводов TAP и TANAP, призванных поставлять в Европу газ с месторождения “Шахдениз-2”, а также рассказал о крупных инвестиционных проектах компании в Азербайджане и Турции. Р.Абдулаев отметил, что сегодня дан старт реализации проекта SOCAR GPC, поблагодарил послов США, Франции, Италии и Китая за участие в мероприятии.

Договора подписали президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, заместитель главного менеджера по техническим вопросам компании Sinopec Чжу Йингуан, президент компании Univation Technologies Стив Стэнли, директор по продажам компании Axens Фабьен Лунди, президент компании Technip EMİA Марко Вилла.