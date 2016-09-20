В рамках проекта "Шахдениз-2" пробурено 10 эксплуатационных скважин

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ В настоящее время в рамках проекта "Шахдениз-2" завершено 80% запланированных мероприятий, включая работы по инжинирингу, снабжению и строительству. С целью подготовки к транспортировке первого газа и дальнейшего увеличения добычи с помощью буровых установок “Гейдар Алиев” и “Истиглал” пробурено уже 10 эксплуатационных скважин.

Как сообщает Report, об этом написал в статье, опубликованной в газете “Азербайджан” по случаю Дня нефтяников, президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев.

“Мы ждем второго этапа разработки месторождения “Шахдениз”, запасы которого оцениваются в 1,2 трлн. кубометров газа и более чем 240 млн. тонн конденсата. В рамках этого этапа планируется добыча 16 млрд. кубометров газа в год, из которых 6 млрд. кубометров будут поставляться в Турцию, 10 млрд. кубометров – через территории Грузии и Турции в Грецию, Болгарию и Италию. Первый газ достигнет Турции предположительно к концу 2018 года”, - отметил президент SOCAR.

Р.Абдуллаев подчеркнул, что в этих целях осуществляется строительство двух соединенных мостом морских платформ, строительство подводных трубопроводов протяженностью 500 км на глубине 550 м, бурение 26 газовых скважин и расширение Сангачальского терминала.

“Как известно, 1 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в торжественной церемонии отправки в море опорного блока платформы "Шахдениз-2". Глава государства назвал это историческим событием, подчеркнув значение проекта не только для Азербайджана, но и для всего региона и Европы.

“Президент Азербайджана подчеркнул, что уже несколько лет азербайджанский газ экспортируется в страны региона. Он еще раз заявил, что Азербайджан полностью обеспечил собственную энергетическую безопасность и играет свою роль в обеспечении энергетической безопасности других стран. Эта роль постепенно будет возрастать”, - говорится в статье Р.Абдуллаева.

Он также подчеркнул, что в настоящее время строится судно для подводного строительства "Ханкенди": "Судно строится в Баку, на новом кораблестроительном заводе SOCAR. Проект "Ханкенди" будет завершен в начале 2017 года. Завод осуществляет успешную деятельность по строительству и ремонту самых современных кораблей различного назначения (пассажирские, для подводного строительства, пожарные, танкеры и др.), и в целом в сфере морского инжиниринга. В то же время он принял активное участие в строительстве полупогружной буровой установки 6-го поколения. Строительство буровой установки, финансирование которой осуществляется совместно с Госнефтефондом, завершится в начале следующего года”.