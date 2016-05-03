​В рамках проекта "Шахдениз-2" подписан контракт стоимостью 1,5 млрд. долларов

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Сегодня консорциум "Шахдениз" подписал новый контракт по транспортировке и установке систем подводной добычи в глубоководных водах в рамках проекта "Шахдениз-2".

Как сообщили Report из компании BP-Azerbaijan, являющейся оператором проекта, контракт стоимостью 1,5 млрд. долларов, передан BOS Şelf LLC, Saipem Contracting Netherlands B.V. и консорциуму Star Gulf FZCO.

В объем работ в рамках контракта входит управление и эксплуатация судна для подводного строительства "Ханкенди" с целью транспортировки и установки систем подводной добычи и подводных установок в глубоководных водах.

Вице-президент BP по программе морских и подводных работ проекта "Шахдениз-2" Френк Уилсон сообщил, что компания будет осуществлять строительные работы по проекту совместно с крупными местными партнерами: "Строящееся на Бакинском судостроительном заводе судно для подводного строительства "Ханкенди" будет проводить основные работы по транспортировке и установке систем подводной добычи. Это будет крупнейшая система подводной добычи в Каспийском море".

Работы в рамках данного проекта планируется завершить до середины 2022 года. Существует возможность продления контракта еще на 5 лет. В объем запланированных в 2019 году работ также входит привлечение к работам трубоукладчика "Исрафил Гусейнов" и второй этап работ по установке подводных линий транспортировки.

Первый газ в рамках проектов "Шахдениз-2" и расширения Южно-Кавказского трубопровода планируется получить в 2018 году. Уже завершено более 70% работ по инжинирингу, поставкам и строительству на территории Азербайджана и Грузии.