В рамках проекта реконструкции нефтеперерабатывающего завода отмечен день “нулевого ущерба”

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ В рамках проекта реконструкции нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева отмечен день “нулевого ущерба” (Zero Harm).

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, на мероприятии, состоявшемся при организации компании SOCAR-KBR, приняли участие вице-президенты SOCAR, руководство завода и специалисты по проекту реконструкции. Отмечено, что созданная в целях управления работами по реконструкции из единого центра интегрированная управленческая команда (совместная проектная группа), состоящая из специалистов SOCAR, НПЗ им. Г.Алиева, SOCAR-KBR и KBR, придает особое значение вопросам здоровья, безопасности труда и охраны окружающей среды. Основной философией “нулевого ущерба” является создание безопасных и здоровых условий труда. С начала деятельности совместной проектной группы до сегодняшнего дня потрачено в общей сложности 450 тыс. человеко-часов, за этот период полностью соблюдены требования к безопасности производства.

Вице-президент SOCAR Тофиг Гахраманов в своем выступлении отметил, что с первого дня поддерживает философию “нулевого ущерба” и пожелал удачи коллективу. Было отмечено, что в рамках проекта реконструкции с участием президента Ильхама Алиева в НПЗ заложен фундамент новой битумной установки, подписан контракт по детальному проектированию, закупкам и строительству и дан старт работам. Совместные с компаниями Amec-Foster Viler/SOCAR-Foster Viler (AFV/SFV) работы на этапе FEED (первичное детальное проектирование) близятся к завершению. С компаниями UOP, Axens, Poerner, Air Liquide, KT-Kinetics Technology подписаны контракты по проектированию, лицензионный и гарантийный договора, завершены соответствующие работы. Подготовлен и согласован новый генеральный план завода. В то же время в августе 2016 года на заводе проведены работы по ревизии, ремонту и др.

В конце мероприятия были награждены специалисты, проявившие активность при внедрении философии “нулевого ущерба”.