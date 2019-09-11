Новак: мониторинговый комитет ОПЕК+ обсудит проблему замедления роста мировой экономики

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) оценивает ситуацию на рынке, вопрос целесообразности углубления квот на сокращение добычи - не его компетенция.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сказал министр энергетики РФ Александр Новак.

"Мы недавно только приняли решение по поводу наших совместных действий на 9 месяцев. Мы будем мониторить. Цель JMMC не генерировать постоянно какие-то новые предложения, а в первую очередь оценить текущую ситуацию на мировых рынках и посмотреть, как исполняется соглашение. Завтра мы будем обсуждать именно эти вопросы", - сказал он, отвечая на вопрос, считает ли он целесообразным обсудить возможность более глубокого сокращения добычи.

Министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан говорил, что министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ на заседании в четверг, 12 сентября, может обсудить вопрос о необходимости более глубокого сокращения добычи, чем 1,2 млн б/с к уровню октября 2018 года. Все зависит от того, какое заключение представят эксперты и их рекомендаций, отмечал он.

Новак также сообщил, что мониторинговый комитет ОПЕК+ обсудит проблему замедления роста мировой экономики.