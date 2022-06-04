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В Шуше проходит специальная сессия в рамках Бакинской энергетической недели

В Шуше проходит специальная сессия в рамках Бакинской энергетической недели Сегодня в рамках Бакинской энергетической недели в культурной столице Азербайджана городе Шуше проходит заключительная сессия под названием "Путь к нулевому выбросу: Развитие потенциала "зеленой" энергии в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических
Энергетика
4 июня 2022 г. 12:23
В Шуше проходит специальная сессия в рамках Бакинской энергетической недели

Сегодня в рамках Бакинской энергетической недели в культурной столице Азербайджана городе Шуше проходит заключительная сессия под названием "Путь к нулевому выбросу: Развитие потенциала "зеленой" энергии в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических зонах".

Как передает командированный в Шушу корреспондент Report, мероприятие открыл посол Турции в Азербайджане Джахид Бахчы , который зачитал приветственное послание от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

В сессии принимают участие министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов, первый вице-президент, исполняющий обязанности президента Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф, региональный президент BP Гэри Джоунс, исполнительный директор TotalEnergies в Азербайджане Регис Агут, и.о. исполнительного директора Masdar Clean Energy Фауаз Аль Мухаррамин, директор по инвестициям ACWA Power Клайв Тертон.

В ходе специальной сессии в Шуше будет подписан ряд документов о сотрудничестве.

Затем сотрудники Управления Государственного Заповедника города Шуша познакомят гостей с историческими и культурными памятниками культурной столицы, реставрационными и восстановительными работами, проводимыми в городе.

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Версия на английском языке ФотоSpecial session underway in Shusha as part of Baku Energy Week
Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşada Bakı Enerji Həftəsi çərçivəsində xüsusi sessiya keçirilir

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