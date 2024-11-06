В пяти селах Билясувара обновляют линии электропередач

18:11

В пяти селах Билясуварского района обновляются линии электропередач.

Как сообщает Муганское бюро Report со ссылкой на Биласуварскую электросеть, в селах Муган, Юхары Агалы, Агайры, Гюнешли и Исметли близятся к завершению работы по прокладке СИП-кабелей (самонесущий изолированный провод).

Также завершены указанные работы в селах Агалыкенд, Юхары Джюрели, Аскерабад и Ашагы Джюрели. В этих селах также установлены новые трансформаторы.

После завершения работ эти села будут обеспечены качественной, стабильной и бесперебойной электроэнергией.