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В пяти селах Билясувара обновляют линии электропередач

В пяти селах Билясувара обновляют линии электропередач 18:11
Энергетика
6 ноября 2024 г. 18:30
В пяти селах Билясувара обновляют линии электропередач

В пяти селах Билясуварского района обновляются линии электропередач.

Как сообщает Муганское бюро Report со ссылкой на Биласуварскую электросеть, в селах Муган, Юхары Агалы, Агайры, Гюнешли и Исметли близятся к завершению работы по прокладке СИП-кабелей (самонесущий изолированный провод).

Также завершены указанные работы в селах Агалыкенд, Юхары Джюрели, Аскерабад и Ашагы Джюрели. В этих селах также установлены новые трансформаторы.

После завершения работ эти села будут обеспечены качественной, стабильной и бесперебойной электроэнергией.

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Версия на азербайджанском языке Biləsuvarın beş kəndində elektrik xətləri yenilənir 

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