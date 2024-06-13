О нас

В пяти районах Баку возникнут перебои в газоснабжении

В пяти районах Баку возникнут перебои в газоснабжении В Хазарском, Сабунчинском, Бинагадинском, Насиминском и Ясамальском районах Баку возникнут перебои в газоснабжении.
Энергетика
13 июня 2024 г. 02:24
В пяти районах Баку возникнут перебои в газоснабжении

В Хазарском, Сабунчинском, Бинагадинском, Насиминском и Ясамальском районах Баку возникнут перебои в газоснабжении.

Об этом Report сообщили в ПО "Азеригаз".

Согласно информации, ограничения будут введены 13 июня с 10:00 на время ремонтных работ.

Перебои, в частности будут наблюдаться в поселке Шаган Хазарского района, жилом массиве Албаллыг (Вишневка), улицах Шафаи, Ханлара, Зардаби, Мехди Гусейна поселка Маштага, массиве Албаллыг поселка Бильгях Сабунчинского района, улицах Сулеймана Сани Ахундова, Ильхама Гаджиева, Абая Кунанбаева, Айдынбекова в Бинагадинском районе, улице Асифа Магеррамова в Насиминском районе, улице Зардаби в Ясамальском районе.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bakının beş rayonunun qaz təchizatında fasilə yaranacaq

Самое читаемое

В горах Северной Осетии потерпел крушение самолет Су-34 ВКС России
В горах Северной Осетии потерпел крушение самолет Су-34 ВКС России
11 июня 2024 г. 08:07
Турция рассчитывает на скорейшее выполнение резолюции СБ ООН о прекращении огня в Газе
Турция рассчитывает на скорейшее выполнение резолюции СБ ООН о прекращении огня в Газе
11 июня 2024 г. 01:01
СМИ: В Копенгагене неизвестный напал на премьер-министра Дании
СМИ: В Копенгагене неизвестный напал на премьер-министра Дании
7 июня 2024 г. 23:40
Вице-президент Турции анонсировал двукратное снижение инфляции к концу года
Вице-президент Турции анонсировал двукратное снижение инфляции к концу года
11 июня 2024 г. 00:04
Фидан обсудил с главами СВР и Совбеза РФ азербайджано-армянскую нормализацию
Фидан обсудил с главами СВР и Совбеза РФ азербайджано-армянскую нормализацию
10 июня 2024 г. 22:34
В США выяснили, что радарные аномалии на южном полюсе Марса порождаются пылью
В США выяснили, что радарные аномалии на южном полюсе Марса порождаются пылью
7 июня 2024 г. 23:16
Гидрометслужба Азербайджана объявила желтое предупреждение в связи с сильным ветром
Гидрометслужба Азербайджана объявила желтое предупреждение в связи с сильным ветром
8 июня 2024 г. 21:54
Парламент Армении рассмотрит отставку правительства 17 июня
Парламент Армении рассмотрит отставку правительства 17 июня
10 июня 2024 г. 20:49
Лидер армянской оппозиции призвал сторонников собраться у парламента 12 июня
Лидер армянской оппозиции призвал сторонников собраться у парламента 12 июня
10 июня 2024 г. 20:31
Полиция ликвидировала устроившего на западе Москвы стрельбу
Полиция ликвидировала устроившего на западе Москвы стрельбу
6 июня 2024 г. 14:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi