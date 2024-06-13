В пяти районах Баку возникнут перебои в газоснабжении

В Хазарском, Сабунчинском, Бинагадинском, Насиминском и Ясамальском районах Баку возникнут перебои в газоснабжении.

В Хазарском, Сабунчинском, Бинагадинском, Насиминском и Ясамальском районах Баку возникнут перебои в газоснабжении.

Об этом Report сообщили в ПО "Азеригаз".

Согласно информации, ограничения будут введены 13 июня с 10:00 на время ремонтных работ.

Перебои, в частности будут наблюдаться в поселке Шаган Хазарского района, жилом массиве Албаллыг (Вишневка), улицах Шафаи, Ханлара, Зардаби, Мехди Гусейна поселка Маштага, массиве Албаллыг поселка Бильгях Сабунчинского района, улицах Сулеймана Сани Ахундова, Ильхама Гаджиева, Абая Кунанбаева, Айдынбекова в Бинагадинском районе, улице Асифа Магеррамова в Насиминском районе, улице Зардаби в Ясамальском районе.