В прошлом месяце выработка электроэнергии в Азербайджане сократилась на 6%

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ В сентябре текущего года в энергосистеме страны было выработано свыше 1,6 млрд. кВт/час электроэнергии. Как сообщили Report в пресс-службе ОАО "Азерэнержи", это на 5,88% или 0,1 млрд. кВт/час меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наряду с этим, в течение месяца был продолжен энергообмен с соседними странами.

По информации, за 9 месяцев 2015 года было выработано свыше 16,9 млрд. кВт/час электроэнергии, что на 0,2 млрд. кВт/час или 1,2% больше аналогичного периода прошлого года.