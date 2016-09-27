В прошлом месяце в энергосистеме страны выработано 826,5 млн. кВт/час электроэнергии

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ В августе этого года теплоэлектростанция "Азербайджан" (ТЭС) выработала около 826,5 млн. кВт/час электроэнергии.

Об этом сообщили Report в пресс-службе ОАО "Азерэнержи".

В январе-августе этого года в энергосистеме страны было выработано около 4 231,5 млн. кВт/час электроэнергии.

На станции отремонтирован энергоблок №4, начат ремонт энергоблока №7.

Отметим, что первый блок состоящей из 8 блоков ТЭС мощностью 2400 МВт сдан в эксплуатацию в 1981 году, последний блок – в 1990 году.