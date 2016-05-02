​В прошлом месяце SOCAR экспортировал из порта Джейхан 1,113 млн. тонн нефти

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ В апреле 2016 года Государственная нефтяная компании Азербайджана (SOCAR) экспортировала из порта Джейхан (Средиземное море, Турция) 1 112 953 тонн сырой нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, этот показатель на 19% уступает показателю аналогичного периода прошлого года.

В целом, за январь-апрель из порта Джейхан экспортировано 5 741 694 тонн сырой нефти, что на 3% меньше показателя соответствующего периода прошлого года.

Отметим, что показатели экспортированной SOCAR сырой нефти отражают объемы нефти, принадлежащей как государству, так и самой компании.

Азербайджанская нефть транспортируется в порт Джейхан по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) и отсюда через Средиземное море выводится на европейские рынки. Трубопровод БТД берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку. Ежесуточная пропускная способность трубопровода составляет 1,2 млн. баррелей нефти. Трубопровод сдан в эксплуатацию с 2006 года.

Отметим, что в апреле средняя стоимость сырой нефти марки Brent составила 41,48 долларов за баррель, Urals - 40,48 долларов за баррель, BTC FOB Ceyhan - 43,02 долларов за баррель.