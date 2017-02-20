В прошлом месяце по BTC транспортировано 427 тыс. тонн транзитной нефти

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ За январь 2017 года по магистральным нефтепроводам Азербайджана транспортировано 3 543,0 тыс. тонн нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, на экспортный трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) приходится 80,1% общего объема транспортируемой нефти. За январь по данному трубопроводу транспортировано 2 838,8 тыс. тонн нефти. За отчетный период по BTC прокачано 426,5 тыс. тонн транзитной нефти.

Отметим, что трубопровод BTC берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку. Ежесуточная пропускная способность трубопровода составляет 1,2 млн баррелей нефти. Трубопровод введен в эксплуатацию в 2006 году. По BTC в основном транспортируется нефть из "Азери-Чираг-Гюнешли" и конденсат из "Шахдениз".