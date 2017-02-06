В прошлом месяце по BTC транспортировано 2,5 млн тонн азербайджанской нефти

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ В январе 2017 года по основному экспортному трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) транспортировано 2 412 236 тонн азербайджанской нефти.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госнефтекомпанию Азербайджана (SOCAR).

В целом, с момента сдачи в эксплуатацию трубопровода (2006 год) по 1 февраля 2017 года в BTC закачано 323 950 325 тонн нефти. Помимо этого, в январе по трубопроводу BTC транспортировано 935 880 тонн туркменской нефти.