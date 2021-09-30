В прошлом месяце Азербайджан увеличил доходы от экспорта карбамида до 49%

В августе этого года Азербайджан экспортировал карбамид на сумму 11 млн долларов США.

В августе этого года Азербайджан экспортировал карбамид на сумму 11 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в сентябрьском выпуске "Обзора экспорта", опубликованном Центром анализа экономических реформ и коммуникаций.

В сравнении с тем же периодом прошлого года это на 3,6 млн долларов или на 48,6% больше.

Карбамид производится на заводе SOCAR Carbamid, построенном на территории Сумгайытского химико-промышленного парка. Завод сдан в эксплуатацию 16 января 2019 года. Мощность предприятия составляет 650-660 тыс. тонн карбамида в год. На экспорт предназначено 70% объема производства.