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В прошлом месяце Азербайджан увеличил доходы от экспорта карбамида до 49%

В прошлом месяце Азербайджан увеличил доходы от экспорта карбамида до 49% В августе этого года Азербайджан экспортировал карбамид на сумму 11 млн долларов США.
Энергетика
30 сентября 2021 г. 13:44
В прошлом месяце Азербайджан увеличил доходы от экспорта карбамида до 49%

В августе этого года Азербайджан экспортировал карбамид на сумму 11 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в сентябрьском выпуске "Обзора экспорта", опубликованном Центром анализа экономических реформ и коммуникаций.

В сравнении с тем же периодом прошлого года это на 3,6 млн долларов или на 48,6% больше.

Карбамид производится на заводе SOCAR Carbamid, построенном на территории Сумгайытского химико-промышленного парка. Завод сдан в эксплуатацию 16 января 2019 года. Мощность предприятия составляет 650-660 тыс. тонн карбамида в год. На экспорт предназначено 70% объема производства.

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Версия на английском языке Azerbaijan sees nearly 49% rise in revenues from carbamide exports
Версия на азербайджанском языке Ötən ay Azərbaycan karbamid ixracından gəlirini 49 %-dək artırıb

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