В прошлом году в Минэнерго и подведомственные учреждения поступило более 9 тыс. обращений

В 2024 году в Министерство энергетики Азербайджана и подведомственные учреждения поступило 9 128 обращений.

В 2024 году в Министерство энергетики Азербайджана и подведомственные учреждения поступило 9 128 обращений.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, 7 670 заявлений исполнено в соответствующем порядке, 1 229 - были информационного характера, 229 - находятся на стадии исполнения.

За отчетный период руководящими должностными лицами Аппарата министерства и подведомственных учреждений приняты 379 граждан, даны соответствующие распоряжения по решению вопросов в соответствии с требованиями законодательства.