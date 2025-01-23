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В прошлом году в Минэнерго и подведомственные учреждения поступило более 9 тыс. обращений

В прошлом году в Минэнерго и подведомственные учреждения поступило более 9 тыс. обращений В 2024 году в Министерство энергетики Азербайджана и подведомственные учреждения поступило 9 128 обращений.
Энергетика
23 января 2025 г. 10:27
В прошлом году в Минэнерго и подведомственные учреждения поступило более 9 тыс. обращений

В 2024 году в Министерство энергетики Азербайджана и подведомственные учреждения поступило 9 128 обращений.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, 7 670 заявлений исполнено в соответствующем порядке, 1 229 - были информационного характера, 229 - находятся на стадии исполнения.

За отчетный период руководящими должностными лицами Аппарата министерства и подведомственных учреждений приняты 379 граждан, даны соответствующие распоряжения по решению вопросов в соответствии с требованиями законодательства.

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Версия на азербайджанском языке Energetika Nazirliyi və tabeli qurumlarına ötən il 9 mindən çox müraciət daxil olub

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