В прошлом году в Азербайджане добыто 38,8 млн тонн нефти

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В 2018 году в Азербайджане добыто 38,802 млн тонн нефти, что на 849 900 тонн превышает прогноз.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете министерства энергетики о деятельности за 2018 год.

В прошлом году добыча нефти в стране увеличилась на 0,29% или 113,1 тыс. тонн.

На долю блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) пришлось 28,722 млн тонн добытой нефти, на долю "Шахдениз" - 2,540 млн тонн (конденсат), Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) добыто 7,540 млн тонн нефти.

Добыча нефти с АЧГ снизилась в годовом сравнении на 184,4 тыс. тонн или на 0,64%.

Добыча нефти по SOCAR на 112,9 тыс. тонн или 1,5% превысила показатель за 2017 год. Объем добычи конденсата с месторождения "Шахдениз" увеличился на 184,6 тыс. тонн или 7,84% по сравнению с предыдущим годом.