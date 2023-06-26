В прошлом году SOCAR выплатила около 7 миллионов манатов долга

В прошлом году Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) погасила оставшиеся долговые обязательства перед рядом местных и международных банков на сумму 6 млн 728 тыс. манатов.

В прошлом году Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) погасила оставшиеся долговые обязательства перед рядом местных и международных банков на сумму 6 млн 728 тыс. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, об этом говорится в отзыве международной аудиторской компании Ernst & Young Holdings (CIS) B.V. на финансовую отчетность компании.

Сообщается, что в эту сумму входят выплаты по облигациям на сумму 2 млн 550 тыс. манатов.

После отчетной даты SOCAR получила от местных и иностранных финансовых организаций новые долгосрочные и краткосрочные кредиты на сумму 3 млн 857 тыс. манатов.