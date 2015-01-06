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    ​В прошлом году SOCAR произвел бурильные работы протяженностью 127 км

    Из них 124,7 км приходятся на долю эксплуатационных, а 2,6 км - разведывательных работ

    Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) в декабре 2014 года произвела бурильные работы (за исключением совместных предприятий и операционных компаний) протяженностью 8 506 метров. Из них 8 062 метра относится к эксплуатационным, а 444 метра к разведывательным работам.

    Об этом Report сообщили в департаменте по связям с общественностью SOCAR.

    В целом, за 2014 год по SOCAR (за исключением совместных предприятий и операционных компаний) произведены бурильные работы протяженностью 127 346 метров. Из них 124 718 метров приходятся на долю эксплуатационных, а 2 628 метров - разведывательных работ.

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