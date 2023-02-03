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Президент: В прошлом году произошел ряд важных событий, демонстрирующих нашу общую приверженность энергобезопасности

Президент: В прошлом году произошел ряд важных событий, демонстрирующих нашу общую приверженность энергобезопасности В прошлом году произошел ряд важных событий, демонстрирующих нашу общую приверженность энергетической безопасности.
Энергетика
3 февраля 2023 г. 10:39
Президент: В прошлом году произошел ряд важных событий, демонстрирующих нашу общую приверженность энергобезопасности

В прошлом году произошел ряд важных событий, демонстрирующих нашу общую приверженность энергетической безопасности.

Как сообщает Report, об это президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на 9-е министерском заседании в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-е министерского заседания в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике.

Глава государства отметил, что прежде всего, важный документ, который был подписан в Баку Президентом Азербайджана и Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. "Это документ о стратегическом партнерстве в области энергетики, который был подписан в июле этого года и который фактически является четкой дорожной картой для наших будущих планов", - подчеркнул глава государства.

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