Президент: В прошлом году произошел ряд важных событий, демонстрирующих нашу общую приверженность энергобезопасности

В прошлом году произошел ряд важных событий, демонстрирующих нашу общую приверженность энергетической безопасности.

В прошлом году произошел ряд важных событий, демонстрирующих нашу общую приверженность энергетической безопасности.

Как сообщает Report, об это президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на 9-е министерском заседании в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-е министерского заседания в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике.

Глава государства отметил, что прежде всего, важный документ, который был подписан в Баку Президентом Азербайджана и Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. "Это документ о стратегическом партнерстве в области энергетики, который был подписан в июле этого года и который фактически является четкой дорожной картой для наших будущих планов", - подчеркнул глава государства.