​В прошлом году по трубопроводу БДТ транспортировано свыше 28,8 млн. тонн азербайджанской нефти

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ В декабре 2015 года по основному экспортному трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) транспортировано 2 461 645 тонн азербайджанской нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR), это на 0,05% меньше декабря 2014 года.

В 2015 году по данному трубопроводу транспортировано 28 835 543 тонны нефти, что на 1,1% больше по сравнению с 2014 годом.

В целом, с момента сдачи в эксплуатацию трубопровода БТД (2006 год) по 1 января 2016 года в БТД закачано 292 675 389 тонн нефти. Наряду с этим, в декабре 2015 года по трубопроводу БТД транспортировано 316 340 тонн туркменской и казахстанской нефти, что на 51% меньше, чем в декабре 2014 года.

В 2015 году общий объем транспортированной по БТД туркменской и казахстанской нефти составил 5,2 млн. тонн.

Отметим, что в настоящее время из Азербайджана по БТД в основном транспортируется нефть из "Азери-Чыраг-Гюнешли" и конденсат из "Шахдениз". Кроме того, по трубопроводу прокачивается также туркменская и казахстанская нефть.

В роли акционеров BTC Co. выступают компании BP (с 30,1%), AzBTC (25,00%), Chevron (8,90%), Statoil (8,71%), TPAO (6,53%), ENİ (5,00%), Total (5,00%), Itochu (3,40%), Inpex (2,50%), CİECO (2,50%) и ONGC (2,36%).