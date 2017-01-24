В прошлом году по трубопроводу Баку-Джейхан прокачано 4,7 млн тонн нефти

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ За 2016 год по магистральным нефтепроводам Азербайджана транспортировано 44,129 млн тонн нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, на экспортный трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) приходится 76,9% общего объема транспортируемой нефти. За отчетный период по данному трубопроводу транспортировано 33,930 млн тонн нефти, что на 2,5% меньше аналогичного показателя за предыдущий год.

За этот период по BTC прокачано 4,7 млн тонн транзитной нефти, что на 14,5% меньше, чем в 2015 году.