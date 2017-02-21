В прошлом году на проект "Шахдениз" потрачено 4,2 млрд долларов

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Консорциум “Шахдениз” в 2016 году потратил на работы по проекту 4,169 млрд долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на BP-Azerbaijan, операционные расходы на проект составили 469 млн долларов, капитальные расходы – 3,7 млрд долларов. Большая часть капитальных расходов относится к проекту "Шахдениз-2".

По информации, в 2016 году пробурена и передана в эксплуатацию газодобывающая скважина SDA09 на платформе "Шахдениз-1". После этого начаты буровые работы на скважине SDA10.

В середине сентября завершены реконструкция и испытание буровой установки “Истиглал”. В четвертом квартале эта буровая установка завершила бурение скважины SDC04. Это первая завершенная и готовая к эксплуатации скважина в рамках проекта "Шахдениз-2". С помощью буровой установки “Гейдар Алиев” пробурены продуктивные пласты скважин SDG02 и SDG04.

В рамках подготовки к эксплуатации "Шахдениз-2" и постепенного наращивания добычи с помощью буровых установок “Гейдар Алиев” и “Истиглал” пробурено уже 12 эксплуатационных скважин.

Отметим, что соглашение о разведке, разработке и долевом разделе добычи перспективных площадей "Шахдениз" подписано 4 июня 1996 года. Соглашение о долевом разделе добычи ратифицировано 17 октября 1996 года.

Участниками проекта являются компании BP (оператор – 28,8%), AzSD (10%), SGC Upstream (6,7%), Petronas (15,5%), LUKoil (10%), NİKO (10%) и TPAO (19%).