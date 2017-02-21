В прошлом году на проект BTC израсходовано 176 млн долларов

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ В 2016 году расходы на трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) составили 176 млн долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на BP-Azerbaijan, операционные расходы сократились по сравнению с 2015 годом на 24% и составили 118 млн долларов, капитальные расходы выросли на 1,7% - до 58 млн долларов.

За период эксплуатации с июня 2006 по конец 2016 года по BTC транспортировано 349 млн тонн нефти (2,61 млрд баррелей), которая в Джейхане загружена на 3 425 танкеров и отправлена на мировой рынок.

В 2016 году по BTC экспортировано примерно 33,5 млн тонн (-4%) нефти, которая в Джейхане загружена на 313 танкеров.

Напомним, что трубопровод BTC протяженностью 1 768 км введен в эксплуатацию в июне 2006 года. Среднесуточная пропускная способность трубопровода составляет 1,2 млн баррелей. В настоящее время из Азербайджана по BTC в основном транспортируется нефть из "Азери-Чираг-Гюнешли" и конденсат из "Шахдениз".

Напомним, что в роли акционеров BTC Co. выступают компании BP (30,10%), AzBTC (25,00%), Chevron (8,90%), Statoil (8,71%), TPAO (6,53%), ENİ (5,00%), Total (5,00%), Itochu (3,40%), Inpex (2,50%), CIECO (2,50%) и ONGC (BTC) Ltd. (2,36%).