В прошлом году из порта Джейхан на мировой рынок экспортировано 28,6 млн тонн азербайджанской нефти

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ В 2016 году из порта Джейхан (Средиземное море, Турция) на мировой рынок экспортировано 28 640 827 тонн азербайджанской нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на Госнефтекомпанию Азербайджана (SOCAR), это на 1,5% больше, чем в 2015 году.

В декабре из порта Джейхан на мировой рынок экспортировано 1 887 729 тонн азербайджанской нефти. Госнефтефонду Азербайджана (ГНФАР) принадлежит 1 374 823 тонны (73%) этого объема.

В целом, с момента сдачи в эксплуатацию трубопровода BTC (июнь 2006 года) по 1 января 2017 года из порта Джейхан экспортировано 319 834 599 тонн азербайджанской нефти.

Отметим, что трубопровод BTC берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку. Ежесуточная пропускная способность трубопровода составляет 1,2 млн баррелей нефти.