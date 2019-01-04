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    В прошлом году газифицировано 27,6 тыс. квартир

    Баку. 4 января. REPORT.AZ/ В 2018 году Производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) рассмотрело обращения юридических и физических лиц и на основе представленных документов обеспечило газификацию многоэтажных домов, в которых проживает 27 598 семей.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ПО "Азеригаз".

    Отметим, что ПО "Азеригаз" заинтересовано в обеспечении в короткие сроки "голубым топливом" любого отвечающего нормативно-техническим требованиям и требованиям безопасности многоэтажного дома, по которому представлены необходимые документы.

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