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В прошлом году добыча товарного газа в Азербайджане выросла более чем на 4%

В прошлом году добыча товарного газа в Азербайджане выросла более чем на 4% В 2023 году в Азербайджане было добыто 48 млрд 496,7 млн кубометров природного газа.
Энергетика
17 января 2024 г. 13:03
В прошлом году добыча товарного газа в Азербайджане выросла более чем на 4%

В 2023 году в Азербайджане было добыто 48 млрд 496,7 млн кубометров природного газа.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, из них 36 млрд 413,8 млн кубометров пришлось на долю товарного природного газа.

За отчетный период добыча природного газа увеличилась на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а добыча товарного газа - на 4,2%.

В прошлом году в Азербайджане было добыто 30 млн 189,6 тыс. тонн сырой нефти, включая газовый конденсат. Из них на долю товарной сырой нефти пришлось 30 млн 083,1 тыс. тонн.

Добыча нефти в отчетном периоде сократилась на 7,5% в сравнении с предыдущим годом, а объемы товарной нефти - на 7,6%.

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Версия на азербайджанском языке Ötən il Azərbaycanda əmtəəlik qaz hasilatı 4 %-dən çox artıb

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