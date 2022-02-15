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В прошлом году добыча газа в Азербайджане выросла на 18 %

В прошлом году добыча газа в Азербайджане выросла на 18 % За прошлый год в Азербайджане было добыто 43,9 млрд кубометров газа.
Энергетика
15 февраля 2022 г. 11:46
В прошлом году добыча газа в Азербайджане выросла на 18 %

За прошлый год в Азербайджане было добыто 43,9 млрд кубометров газа.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Министерства энергетики о проделанной работе за 2021 год.

Согласно отчету, это на 2,9 млрд кубометров, или на 7% больше прогноза. По сравнению с соответствующим периодом 2020 года добыто 6,7 млрд кубометров газа (на 18,1% больше).

В прошлом году Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) было добыто 7,9 млрд кубометров газа, что на 28,2 млн кубометров или 0,4% меньше прогноза.

В 2021 году с блока месторождений ”Азери-Чираг-Гюнешли" добыто 13,4 млрд кубометров газа, что на 1,8 млрд кубометров или на 15,9% больше прогноза.

За это время с месторождения “Шахдениз” было добыто 22,6 млрд кубометров газа, что на 1,1 млрд кубометров или на 5% больше прогноза.

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Версия на азербайджанском языке Ötən il Azərbaycanda qaz hasilatı 18 % artıb

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