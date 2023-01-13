В прошлом году было экспортировано 81% нефти и 48% газа добытых в Азербайджане

В 2022 году, по оперативным данным, из 32,6 млн тонн нефти, добытой в Азербайджане, было экспортировано 26,3 млн тонн (80,7%).

В 2022 году, по оперативным данным, из 32,6 млн тонн нефти, добытой в Азербайджане, было экспортировано 26,3 млн тонн (80,7%).

Как сообщает Report, об этом в своем Twitter написал министр энергетики Парвиз Шахбазов.

Он сказал, что из 46,7 млрд кубометров газа, добытого за этот период с ростом на 6,5%, было экспортировано 22,3 млрд кубометров (47,75%).

Напомним, что в настоящее время из Азербайджана по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан транспортируются нефть, добываемая на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", и конденсат, добываемый на месторождении "Шахдениз". Кроме того, по трубопроводу транспортируется нефть из Туркменистана, Казахстана и России.

Объемы природного газа поставляются на турецкий рынок через Южно-Кавказский трубопровод (Баку-Тбилиси-Эрзурум) и TANAP. Первый газ по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум поступил на турецкий рынок в 2007 году. Транспортировка коммерческого газа в Турцию через TANAP началась 30 июня 2018 года.

В Турцию транспортируется природный газ, добываемый на азербайджанском месторождении “Шахдениз”.

В настоящее время пропускная способность Транс-Адриатического газопровода (TAP), европейской части Южного газового коридора, по которому азербайджанский газ транспортируется на юг Европы, составляет 12 миллиардов кубометров газа в год.

Консорциум TAP AG рассматривает 3 сценария увеличения пропускной способности трубопровода: ограниченный - до 14,4 млрд кубометров, частичный - до 17,1 млрд кубометров и полный - до 20 млрд кубометров в год.

Обратите внимание, что строительство TAP было завершено в октябре 2020 года. Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км проходят по северной части Греции, 215 км - по территории Албании, 105 км - по дну Адриатического моря и 8 км - по территории Италии.

Поставки азербайджанского газа потребителям Италии, Греции и Болгарии через TAP начались 31 декабря 2020 года.