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В прошлом году Азербайджан увеличил транспортировку казахстанской нефти в 5,5 раза

В прошлом году Азербайджан увеличил транспортировку казахстанской нефти в 5,5 раза В 2023 году казахстанский национальный оператор по магистральному нефтепроводу “КазТрансОйл” довел поставки нефти в направлении Бакинского порта до 1 млн 392 тыс. тонн.
Энергетика
12 января 2024 г. 14:57
В прошлом году Азербайджан увеличил транспортировку казахстанской нефти в 5,5 раза

В 2023 году казахстанский национальный оператор по магистральному нефтепроводу “КазТрансОйл” довел поставки нефти в направлении Бакинского порта до 1 млн 392 тыс. тонн.

Об этом Report cообщает со ссылкой на информацию, распространенную компанией ”КазТрансОйл".

В сообщении говорится, что объем нефти, отправляемой "КазТрансОйл" с месторождения "Тенгиз", расположенного в казахстанском секторе Каспийского моря, на экспорт в порт Актау по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан, за последний год увеличился с 205 тыс. тонн до 1 млн 392 тыс. тонн. Это в 5,5 раза больше показателя 2022 года.

Сообщается, что в прошлом году экспорт казахстанской нефти из порта Актау составил 3 млн 376 тыс. тонн. Это на 1 млн 108 тыс. тонн или на 48,9% больше показателя 2022 года.

Кроме того, за отчетный период из порта Актау в порт Махачкалы отправлено 1 млн 984 тыс. тонн нефти.

Отметим, что в 2022 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал указание увеличить транспортировку нефти по Транскаспийскому коридору. В соответствии с этой директивой между “КазМунайГазом” и Государственной нефтяной компанией Азербайджана было подписано соглашение, предусматривающее транспортировку 1,5 млн тонн нефти в год, добываемой с месторождения “Тенгиз”, по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан.

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Версия на азербайджанском языке Ötən il Azərbaycan Qazaxıstan neftinin nəqlini 5,5 dəfə artırıb

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