В ПО "Азерхимия" состоялась встреча с делегацией АГУНП - ФОТО

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Сегодня в производственном объединении "Азерхимия" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) состоялась встреча с делегацией Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности в составе 25 человек во главе с ректором, доктором технических наук Мустафой Бабанлы.

Как сообщает Report, на встрече приняли участие заведующие, ведущие педагоги, а также докторанты и магистры кафедр "Безопасность промышленности и охрана труда", "Инженерная графика", "Органическая химия", "Нефтегазовая химия и технология", "Технология высокомолекулярных соединений", "Технология органических веществ и промышленная экология", "Физическая и аналитическая химия", "Основы инженерии химической технологии" и др. кафедр, а также ведущие специалисты объединения "Азерхимия".

Встречу вступительным словом открыл председатель Наблюдательного совета ПО "Азерхимия", депутат Милли Меджлиса Мухтар Бабаев, который дал подробную информацию о работах по реконструкции и модернизации, проводимых с 2010 года, а также о перспективных проектах.

Затем было продемонстрировано слайд-шоу, рассказывающее о проделанных работах в ПО "Азерхимия" с 2010 года, и о проектах, которые будут осуществлены до 2020 года.

На встрече также была предоставлена информация о перспективных планах - целях химической промышленности на 2016-2019 гг. - Парке химической промышленности, производствах полипропилена и полиэтилена высокой плотности, построенных в рамках проекта SOCAR Polymer, строительстве карбамидного завода (азотных удобрений), который будет играть важную роль в обеспечении продовольственной безопасности страны, а также строительстве 7 различных сооружений, эксплуатация которых планируется к 2020 году, были обсуждены кадровые вопросы и вопросы социального характера.

На встрече пришли к единогласному заключению о том, что подобные встречи должны принять продолжительный характер, что в дальнейшем будет способствовать подписанию рамочных контрактов, отражающих детали взаимовыгодного сотрудничества. В конце встречи от имени ПО "Азерхимия" был вручен подарок руководству АГУНП.

После встречи была организована экскурсия гостей на Этилен-полиэтиленовый завод ПО "Азерхимия", где они поближе ознакомились с деятельностью производственных участков.