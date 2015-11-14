​В проекте TANAP принимают участие 10 тысяч работников - ФОТО

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Трансанатолийский трубопровод (TANAP) после завершения строительства станет газопроводом с наибольшей протяженностью (1850 км) и диаметром (56) в Турции, Европе и на Среднем Востоке.

Как сообщили Report в TANAP, это проект, в котором на этапе строительства и эксплуатации будут внедрены методы защиты окружающей среды, здоровья и безопасности работников, отвечающие международным стандартам: "В проекте TANAP непосредственно принимают участие 5,5 тыс., косвенно - 10 тыс. работников. Сейчас проводятся работы на земельных участках, где будут проложены трубы. Подрядчикам сданы работы по прокладке участка протяженностью 800 км. К концу 2015 года будут завершены сварочные работы на участке протяженностью более 150 км".

Отмечено, что деятельность по инжинирингу, поставкам и строительному управлению продолжается в Лондоне, Бомбее, Анкаре, Карсе, Эрзуруме, Эрзинджане, Сивасе, Йозгате:

"Среди компаний, оказывающих услуги по поставкам и инжинирингу, есть такие международные компании как китайская Baosteel Europe GmbH, итальянские Sicim и Valvitalia, американская General Electric Oil & Gas и ABB, бельгийская Solar Turbines и немецкая ILF. Кроме того, работы по инжинирингу и управлению проектом выполняет английская компания Warley Parsons, первичные инжиниринговые работы - английская компания Bechtel. Услуги по подготовке отчета по оценке воздействия на окружающую среду оказывают итальянская компания Golder Associates и английская компания ERM. Международное партнерство с этими компаниями является показателем серьезного доверия к проекту TANAP".