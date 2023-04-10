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В проект "Центральный Восточный Азери" инвестировано около 3 млрд долларов

В проект "Центральный Восточный Азери" инвестировано около 3 млрд долларов На реализацию проекта "Центральный Восточный Азери" (ACE) на блоке "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспийского моря выделено 2,9 млрд долларов США.
Энергетика
10 апреля 2023 г. 12:11
В проект Центральный Восточный Азери инвестировано около 3 млрд долларов

На реализацию проекта "Центральный Восточный Азери" (ACE) на блоке "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспийского моря выделено 2,9 млрд долларов США.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам руководитель подразделения по механическим работам Шюкюр Садыхов.

"Общая стоимость проекта составляет 6 млрд долларов. В рамках проекта выполнено 85% работ и безаварийно отработано 25 млн человеко-часов. Первая добыча нефти здесь запланирована на I квартал 2024 года", - отметил он.

4 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии символической отправки в море верхних модулей платформы "Центральный Восточный Азери" на Баиловском строительно-монтажном участке. Верхние модули платформы ACE включают нефтегазоперерабатывающие установки, интегрированную буровую установку, газовый компрессор и жилые блоки. Проектная масса модулей - 19 600 тонн.

Верхние модули были построены компанией Azfen на Баиловском строительно-монтажном участке. В настоящее время проводится заключительный этап строительных и пуско-наладочных работ, которые завершены на 95%.

В пиковый период проекта к работам по строительству верхних модулей было привлечено до 4 400 рабочих, и более 90% из них - граждане Азербайджана.

Отметим, что проект ACE стоимостью 6 млрд долларов США является очередным этапом разработки огромного месторождения АЧГ в Каспийском море. Проект включает новую морскую платформу и другие установки мощностью до 100 000 баррелей в сутки. Прогнозируется, что в течение всего срока эксплуатации проекта будет добыто до 300 млн баррелей нефти.

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Версия на английском языке Nearly $3B allocated to Azeri Central East project
Версия на азербайджанском языке "Azəri Mərkəzi Şərqi" layihəsinə 3 milyard dollara yaxın pul ayrılıb

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