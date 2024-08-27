В проект бюджета Казахстана на 2025-2027 год заложена цена нефти в $75 за баррель

Правительство Казахстана заложило в бюджет на 2025-2029гг цену на нефть в $75 за баррель.

Правительство Казахстана заложило в бюджет на 2025-2029гг цену на нефть в $75 за баррель.

Как передает Report, об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на министра национальной экономики Казахстана Нурлана Байбазарова.

Выступая на заседании правительства, он отметил, что в зависимости от изменений внешних параметров сформированы три сценария развития экономической ситуации.

"При базовом сценарии предлагается средняя цена на нефть на уровне $75 за баррель", - сказал он.

Ранее кабинет министров Казахстана закладывал при формировании республиканского бюджета на 2024-2026 годы цену на нефть на уровне $80 за баррель.

Байбазаров также сообщил о планах страны по дальнейшему наращиванию нефтедобычи.

"Объем добычи нефти увеличится с 97,2 млн тонн в 2025 году до 104,8 млн тонн в 2029 году", - сказал он.

В 2023 году в Казахстане было добыто 90 млн тонн нефти, в 2024 году планируется добыть 90,3 млн тонн. В I полугодии 2024 года в стране было добыто 44,7 млн тонн.