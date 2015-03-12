​В праздничные дни "Азеригаз" будет работать в усиленном режиме

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) по случаю праздника Новруз 16-29 марта будет работать в усиленном режиме.

Об этом Report сообщили из пресс-службы SOCAR.

Согласно информации, ПО примет необходимые меры для обеспечения абонентов в праздничные дни беспрерывным и качественным газом и усиления контроля за газоснабжением в соответствии с требованиями "Правил газовой безопасности".

Будет усилена деятельность круглосуточных "горячих линий" "185" и "104", составлен график дежурств с участием полномочных лиц в области газоснабжения.

Обращаясь к абонентам, ПО "Азеригаз" просит быть предельно осторожными в праздничные дни и строго соблюдать правила техники безопасности.