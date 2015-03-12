 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В праздничные дни "Азеригаз" будет работать в усиленном режиме

    ПО примет необходимые меры для усиления контроля за системой газоснабжения

    Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) по случаю праздника Новруз 16-29 марта будет работать в усиленном режиме.

    Об этом Report сообщили из пресс-службы SOCAR.

    Согласно информации, ПО примет необходимые меры для обеспечения абонентов в праздничные дни беспрерывным и качественным газом и усиления контроля за газоснабжением в соответствии с требованиями "Правил газовой безопасности".

    Будет усилена деятельность круглосуточных "горячих линий" "185" и "104", составлен график дежурств с участием полномочных лиц в области газоснабжения.

    Обращаясь к абонентам, ПО "Азеригаз" просит быть предельно осторожными в праздничные дни и строго соблюдать правила техники безопасности. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi