В праздничные дни "Азеригаз" будет работать в усиленном режиме

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ По случаю Новруз байрамы с 20-го по 26-ое марта Производственное объединение "Азеригаз" SOCAR будет работать в усиленном режиме.

Как сообщили Report в "Азеригаз", будут предприняты необходимые меры в целях обеспечения потребителей беспрерывным и качественным "голубым топливом", а также усиления контроля за системой газоснабжения в соответствии с требованиями "Правил безопасности в газовом хозяйстве".

Будет усилена деятельность круглосуточного Call-центра №185 и 104. Кроме того, в составе ответственных лиц организуют круглосуточное дежурство в Ремонтно-строительном управлении объединения, отделе технической эксплуатации, Бакинском региональном газоэксплуатационном департаменте, Сумгайытском газоэксплуатационном участке и Региональном газоэксплуатационном управлении.

Производственное объединение "Азеригаз" поздравляет всех абонентов с праздником Новруз, призывает быть крайне осторожными при использовании "голубого топлива" в праздничные дни и просит соблюдать правила техники безопасности.