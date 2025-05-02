В поставках газа в Европу с начала 2025 года на долю Азербайджана пришлось почти на 3%

В поставках газа в Европу с начала 2025 года на долю Азербайджана пришлось почти на 3%

Европа в апреле установила абсолютный рекорд импорта сжиженного природного газа (СПГ) за все время наблюдений.

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Европа в апреле установила абсолютный рекорд импорта сжиженного природного газа (СПГ) за все время наблюдений. Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE). По итогам апреля потоки СПГ с европейских терминалов в газотранспортную систему ЕС составили около 12,8 млрд куб. м, оказавшись на 1% выше, чем в марте, и на 20% больше к апрелю 2024 года. Данный показатель стал рекордным за всю историю, преодолев предыдущий максимум марта текущего года (12,7 млрд куб. м). По итогам января - апреля поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы составили около 46,8 млрд куб. м - на 12% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Поставки СПГ в 2025 году занимают первое место по доле среди источников получения газа Европой - 33,6%, следует из данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) на 29 апреля. На втором месте с долей в 27,2% - отбор газа из хранилищ, на третьем с 22,2% - поставки из Северного моря (в основном газ Норвегии). Это превысило показатели поставок с Востока (российский газ, поставки газа Украины, а также отбор европейскими компаниями своего газа из ПХГ Украины) - 3,8%. Поставки газа из Северной Африки составили 8,2%, из Великобритании - 2,3%. На долю Азербайджана пришлось 2,8%. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на азербайджанском языке Avropaya qaz təchizatında bu il Azərbaycanın payı təxminən 3 % təşkil edib