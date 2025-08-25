В поселке Баладжары вводятся ограничения на подачу электроэнергии

О нас

Энергетика
25 августа 2025 г. 10:13
Сегодня в поселке Баладжары Бинагадинского района Баку с 11:00 до 14:00 вводятся ограничения в подаче электроэнергии.

Как сообщили Report в ОАО "Азеришыг", это связано с ремонтно-восстановительными работами на линии, обеспечивающей электроснабжение средней школы №184. Работы приурочены к началу нового учебного года и направлены на улучшение качества и стабильности подачи электроэнергии в образовательные учреждения.

Ограничения коснутся частных жилых домов на улицах Аббаса Саххата, Видади (50/57), в 68-м квартале и прилегающих территориях.

Версия на азербайджанском языке Biləcəri qəsəbəsində işıq olmayacaq

