В поселке Баладжары вводятся ограничения на подачу электроэнергии

10:00 Сегодня в поселке Баладжары Бинагадинского района Баку возникнет перерыв в подаче электроэнергии.

Сегодня в поселке Баладжары Бинагадинского района Баку с 11:00 до 14:00 вводятся ограничения в подаче электроэнергии.

Как сообщили Report в ОАО "Азеришыг", это связано с ремонтно-восстановительными работами на линии, обеспечивающей электроснабжение средней школы №184. Работы приурочены к началу нового учебного года и направлены на улучшение качества и стабильности подачи электроэнергии в образовательные учреждения.

Ограничения коснутся частных жилых домов на улицах Аббаса Саххата, Видади (50/57), в 68-м квартале и прилегающих территориях.