​В порту Джейхан до сегодняшнего дня азербайджанская нефть загружена на 3194 танкера

Баку. 25 апреля.REPORT.AZ/ Со дня сдачи в эксплуатацию трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан в порту Джейхан азербайджанская нефть загружена на 3194 танкера.

Как передает Report, об этом заявил вице-президент BP-Azerbaijan Бахтияр Асланбейли на конференции SOCAR "Каспий и Центральная Азия: торговля, логистика, нефтепереработка и нефтехимия".

Он отметил, что компания BP и ее партнеры вложили в проекты в Азербайджане инвестиции в объеме 58 млрд. долларов. С 1997 года с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" добыто 2,9 млрд. баррелей нефти. По его словам, с газового месторождения "Шахдениз" с 2006 года по сегодняшний день добыто 70 млрд. кубометров газа.