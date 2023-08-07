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В Польше заменили поврежденный участок нефтепровода "Дружба"

В Польше заменили поврежденный участок нефтепровода "Дружба" Польские рабочие заменили поврежденный участок трубопровода "Дружба", по которому нефть поставляется в Германию.
Энергетика
7 августа 2023 г. 12:47
В Польше заменили поврежденный участок нефтепровода Дружба

Польские рабочие заменили поврежденный участок трубопровода "Дружба", по которому нефть поставляется в Германию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила компания-оператор польского участка PERN в соцсети X (ранее Twitter).

"Службы PERN работали всю ночь. Мы завершили монтаж нового фрагмента трубы и начали его сварку", - указано в заявлении компании.

Ранее сообщалось, что возобновление прокачки нефти по поврежденному участку трубопровода ожидается 8 августа.

5 августа одна из двух веток нефтепровода "Дружба" в направлении Германии была перекрыта из-за утечки на территории Польши. По информации компании PERN, вторая ветка функционирует штатно, угрозы жизни и здоровью местных жителей нет. Причины разгерметизации уточняются, но в PERN уже заявили, что причастность к поломке третьей стороны исключена.

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Версия на английском языке Damaged section of Druzhba oil pipeline replaced in Poland

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