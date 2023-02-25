В Польше сообщили о прекращении поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба"

Глава польской нефтегазовой компании Orlen Даниэль Обайтек заявил об остановке поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба".
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"Россия прекратила поставки нефти в Польшу, к чему мы полностью готовы", — сообщил он.
По словам Обайтека, только 10% нефти поступало в Польшу из России, и ее поставки будут заменены другими источниками.
Он отметил, что это стало возможно благодаря диверсификации поставок, проводимой Польшей в последние годы.
Обайтек пообещал предоставить более подробную информацию о поставках нефти в Польшу на конференции, которая состоится 28 февраля.