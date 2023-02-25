В Польше сообщили о прекращении поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба"

Глава польской нефтегазовой компании Orlen Даниэль Обайтек заявил об остановке поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Глава польской нефтегазовой компании Orlen Даниэль Обайтек заявил об остановке поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Как передает Report , об этом он написал в Twitter.

"Россия прекратила поставки нефти в Польшу, к чему мы полностью готовы", — сообщил он.

По словам Обайтека, только 10% нефти поступало в Польшу из России, и ее поставки будут заменены другими источниками.

Он отметил, что это стало возможно благодаря диверсификации поставок, проводимой Польшей в последние годы.

Обайтек пообещал предоставить более подробную информацию о поставках нефти в Польшу на конференции, которая состоится 28 февраля.