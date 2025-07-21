В Польше обнаружено крупнейшее месторождение нефти и газа за всю историю страны

Компания Central European Petroleum (CEP) объявила об открытии крупнейшего в истории Польши месторождения традиционных углеводородов.

Компания Central European Petroleum (CEP) объявила об открытии крупнейшего в истории Польши месторождения традиционных углеводородов.

Об этом передает Report со ссылкой на польские СМИ.

Скважина, пробуренная в Балтийском море всего в 6 километрах от города Свиноуйсьце, подтвердила наличие 22 млн тонн сырой нефти и 5 млрд кубометров природного газа промышленного назначения. Это открытие стало одним из крупнейших на европейском континенте за последнее десятилетие в области традиционных углеводородов.

Согласно предварительным оценкам, представленным Центральным центром энергетической политики, общие запасы могут достигать более 33 млн тонн нефти и 27 млрд кубометров газа. По словам главного геолога Польши Кшиштофа Галоша, данное открытие способно существенно укрепить энергетическую безопасность страны и сократить ее зависимость от внешних поставщиков энергоресурсов.

Прежде чем приступить к промышленной добыче, необходимо будет завершить подготовку геологической документации и получить соответствующие разрешения.