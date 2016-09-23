В ПО “Азнефть” прошло заседание по внедрению информационных технологий

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ В производственном объединении “Азнефть” Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) состоялось заседание, посвященное вопросу расширения использования производственного модуля SAP UOM системы SAP ERP.

Об этом сообщили Report в пресс-службе SOCAR.

Генеральный директор ПО Дашгын Искендеров рассказал о цели и значении проекта, затронув вопросы финансов и учета в системе экономического управления, документооборота, управления в производственной сфере, контроля над технологическими процессами, а также деятельности по созданию автоматизированных систем.

На заседании дана информация об опыте применения программы SAP и ее различных модулей, отмечено, что основной целью внедрения модуля SAP UOM является оперативный контроль над скважинными операциями. По информации, модуль SAP UOM внедряется в НГДУ “28 Мая” и “Бибиэйбатнефть”.