В ПО "Азнефть" оценены предложения по повышению эффективности нефтегазодобывающей отрасли

В ПО "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) оценены предложения по повышению эффективности нефтегазодобывающей, а также других отраслей.

В ПО "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) оценены предложения по повышению эффективности нефтегазодобывающей, а также других отраслей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Производственное объединение.

Было отмечено, что в нефтегазодобывающем управлении "28 Мая" состоялось производственное совещание.

В ходе обсуждений с участием советника президента SOCAR Бабека Гусейнова, генерального директора ПО "Азнефть" Шахмара Гусейнова были затронуты текущая ситуация и будущие перспективы.