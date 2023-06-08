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В ПО "Азнефть" оценены предложения по повышению эффективности нефтегазодобывающей отрасли

В ПО "Азнефть" оценены предложения по повышению эффективности нефтегазодобывающей отрасли В ПО "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) оценены предложения по повышению эффективности нефтегазодобывающей, а также других отраслей.
Энергетика
8 июня 2023 г. 17:03
В ПО Азнефть оценены предложения по повышению эффективности нефтегазодобывающей отрасли

В ПО "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) оценены предложения по повышению эффективности нефтегазодобывающей, а также других отраслей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Производственное объединение.

Было отмечено, что в нефтегазодобывающем управлении "28 Мая" состоялось производственное совещание.

В ходе обсуждений с участием советника президента SOCAR Бабека Гусейнова, генерального директора ПО "Азнефть" Шахмара Гусейнова были затронуты текущая ситуация и будущие перспективы.

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