В ПХГ Украины запасы газа сократились на более чем 5%

За восемь дней запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины сократились на 5,4%, или на 770 млн кубометров.

За восемь дней запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины сократились на 5,4%, или на 770 млн кубометров.

Об этом сообщает Report со ссылкой на УНИАН.

По состоянию на 26 декабря запасы природного газа составляли 14,17 млрд кубометров из максимальной емкости 31 млрд кубометров.

В госкомпании "Оператор ГТС Украины" пояснили, что выкачка газа ускорилась в связи со снижением суточной температуры воздуха. До похолодания еженедельно из хранилищ отбирали более 3% запасов. Если в начале декабря суточная выкачка была на уровне 60-70 млн кубометров, то сейчас примерно 80-90 млн кубометров. При этом закачки не происходит.

На сегодня украинские газовые хранилища заполнены на 45,7%.