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    В Petkim создана новая должность заместителя генерального директора

    На эту должность назначен Билал Гулиев

    Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ В Petkim Holding, основная доля которой принадлежит Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), создана должность заместителя генерального директора по проектам и инвестициям.

    Как сообщает Report, об этом говорится в информации Petkim Petrokimya Holding Платформе информирования общества Турции (Kamuyu Aydınlatma Platformu - KAP).

    "Решением Правления нашей компании была создана должность заместителя генерального директора по проектам и инвестициям, и на эту должность был назначен Билал Гулиев", - отмечается в сообщении.

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