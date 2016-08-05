В Petkim создана новая должность заместителя генерального директора

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ В Petkim Holding, основная доля которой принадлежит Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), создана должность заместителя генерального директора по проектам и инвестициям.

Как сообщает Report, об этом говорится в информации Petkim Petrokimya Holding Платформе информирования общества Турции (Kamuyu Aydınlatma Platformu - KAP).

"Решением Правления нашей компании была создана должность заместителя генерального директора по проектам и инвестициям, и на эту должность был назначен Билал Гулиев", - отмечается в сообщении.