В первом квартале этого года в Министерство энергетики поступило 1 700 обращений

В первом квартале этого года в Министерство энергетики и подведомственные ему структуры поступило 1 676 обращений граждан.

В первом квартале этого года в Министерство энергетики и подведомственные ему структуры поступило 1 676 обращений граждан.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство, из обращений 1 180 были выполнены в соответствии с требованиями, 364 находятся в процессе выполнения, а 132 являются информационными.

Обращения связаны в основном с поставками электроэнергии и природным газом, присоединением к электрическим сетям, предоставлением технических условий, с перерывами в поставке электроэнергии, эксплуатацией электрооборудования и инструментов, задолженностями и штрафами, счетчиками, восстановлением энергии и другими связанными вопросами.

В течение квартала руководящими должностными лицами Министерства и подведомственными ему структурами были приняты на прием и обработаны обращения от 58 граждан, а также даны соответствующие поручения по решению возникших проблем в соответствии с требованиями законодательства.