В первом полугодии суточная пропускная способность Южно-Кавказского газопровода снизилась

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ В первом полугодии 2018 года расходы на деятельность по проекту Южно-Кавказского газопровода составили 259 млн долларов, из них 18 млн долларов пришлось на операционные, 241 млн долларов – капитальные расходы.

Как сообщает Report со ссылкой на BP-Azerbaijan, за 6 месяцев среднесуточная пропускная способность газопровода составила примерно 21 млн кубометров газа, что на 2% меньше показателя за соответствующий период прошлого года.

Отметим, что по данному трубопроводу со дня введения в эксплуатацию в конце 2006 года осуществляются поставки газа "Шахдениз-1" в Азербайджан и Грузию, с июля 2007 года - Турцию.

ЮКГ имеет двух операторов. Компания BP является ответственным техническим оператором по строительству и эксплуатации объектов, SOCAR - ответственным коммерческим оператором.

Основными акционерами ЮКГ являются компании BP (28,8%), AzSCP (10%), SGC Midstream (6,7%), Petronas (15,5%), LUKoil (10%), NICO (10%) и TPAO (19%).