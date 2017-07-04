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    В первом полугодии в Азербайджане газифицировано 204 многоэтажных дома

    В общей сложности газ подключен в 10 139 квартир

    Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ За январь-июнь этого года Производственное объединение "Азеригаз" рассмотрело обращения юридических и физических лиц и на основе соответствующих документов обеспечило подачу газа в 204 многоэтажных дома.

    Как сообщает Report со ссылкой на ПО, в общей сложности газ подключен в 10 139 квартир.

    "ПО "Азеригаз", будучи учреждением по продаже газа, заинтересовано в том, чтобы на основе предъявленных необходимых документов в кратчайшие сроки обеспечить подачу газа в многоэтажные дома, отвечающие всем нормативно-техническим требованиям и требованиям безопасности", - говорится в информации. 

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