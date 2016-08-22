В первом полугодии этого года с АЧГ добыто 16 млн. тонн нефти

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ В первом полугодии этого года с расположенного в азербайджанском секторе Каспия блока месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" (АЧГ) добыто более 119 млн. баррелей (16 млн. тонн) нефти, среднесуточные объемы добычи составили 655 тыс. баррелей.

Как передает Report, об этом говорится в отчете оператора блока месторождений – компании BP-Azerbaijan за первое полугодие: "За отчетный период среднесуточная добыча нефти с платформ "Чыраг" (51 000), "Центральный Азери" (153 000), "Западный Азери" (117 000), "Восточный Азери" (71 000), "Глубоководный Гюнешли" (136 400) и "Западный Чыраг" (127 000) в целом составила 655 тыс. баррелей".

К концу июня на АЧГ в целом эксплуатировались 102 нефтяные, 43 газовых и водных инжекторных скважин.

В первом полугодии 2016 года на АЧГ пробурено 9 нефтяных, 3 водных и 1 газовая инжекторная скважины.

Отметим, что соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с блока месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" было подписано 20 сентября 1994 года в Баку.

Участниками проекта являются компании BP (35, 8%-оператор), SOCAR (11,6%), Chevron (11,3%), Inpex (11%), Statoil (8,6%), ExxonMobil (8%), TPAO (6,8%), Itochu (4,3%), ONGC Videsh Ltd. (2,7%).